Grâce à son piratage, un adolescent australien avait pour objectif de se faire remarquer par Apple, afin que cela débouche sur une offre d’emploi.

Agée de 17 ans, l’étudiant Adelaide était l’un des deux adolescents accusés d’avoir piraté Apple à deux reprises, en 2015 et en 2017, et d’avoir téléchargé une tonne de documents internes.

Plutôt qu’une embauche, Adelaide a été condamné à neuf mois de probation au lieu d’une peine de prison. Le magistrat David White a déclaré, selon ABC News Australia : « Il est clair que c’est un individu est doué en matière de technologie de l’information, cela étant dit, ceux qui en ont L’avantage d’être doué ne leur donne pas le droit d’abuser de ce don (…) Vous devez rester dans le droit chemin et utiliser vos dons pour le bien et non le mal. »

Sa condamnation a pu être réduite grâce à l’intervention d’Apple qui a déclaré n’avoir subi aucune perte financière ni aucun dommage suite à ce piratage.

« L’avocat du pirate Adelaide a fait remarquer qu’il n’avait que 13 ans lorsque la première infraction a eu lieu et que l’adolescent espérait que cela déboucherait sur un emploi chez Apple », rapporte ABC News Australia.

« Il n’avait aucune idée de la gravité de l’infraction et espérait que lorsqu’il serait découvert qu’il pourrait obtenir un emploi dans cette entreprise. Il ne savait pas que cela mènerait à autre chose qu’à un emploi à la fin, c’est arrivé en Europe, une personne similaire s’est fait prendre et a fini par être employée par la société. »

Quant au second pirate, originaire de Melbourne, il a écopé à huit mois de probation l’année dernière. « Il avait 16 ans au moment du piratage et a été attrapé après s’être vanté de WhatsApp et avoir stocké les fichiers volés dans un dossier appelé, de manière choquante, “hacky hack hack”. »