L’emoji Abacus ajouté par Apple avec iOS 12 ne serait pas correct, car il ne reflète pas la configuration exacte de l’Abacus utilisé depuis plus de quatre mille ans dans toutes les civilisations.

Comme le rapporte The Verge, l’erreur a été découverte pour la première fois par l’utilisateur @sophophobic sur Twitter, qui a remarqué que la configuration de cet émoji n’avait jamais été utilisée au cours de l’histoire.

Dans la pratique, l’emoji abacus sous iOS reprend une configuration 2:4 qui n’a aucune évidence dans aucune civilisation. Les Grecs et les Romains utilisaient un Abacus avec des pierres et une configuration 1:4, les Chinois (parmi les premiers à l’utiliser) exploitaient une configuration 2:5 pour les décimales ou les hexadécimaux, puis pris également par les Japonais qui préféraient plus tard les configurations 1:5 et 1:4. En Europe, un Abacus avec des lignes horizontales représentant des puissances successives de 10 est arrivé au Moyen Âge. En résumé, aucune trace de la structure 2:4 utilisée par Apple dans son emoji Abacus.

La thèse a également été confirmée par certains historiens, qui ont réitéré qu’il n’y avait aucune découverte sur des Abacus de ce type. Les modèles proches des emoji Apple utilisent des arrangements verticaux et non horizontaux. Il convient de noter que même certains émoticônes de l’Abacus utilisés par d’autres applications ou producteurs ont des inexactitudes, mais l’expert Peggy Kidwell estime qu’Apple présente les erreurs les plus graves, à la fois historiques et mathématiques.

Google, Microsoft et Facebook utilisent plutôt des calendriers corrects sur le plan mathématique et historique. Google utilise le modèle occidental avec des lignes horizontales représentant des puissances successives de 10, tandis que Microsoft et Facebook utilisent la version japonaise 1:4.

Les calendriers de Samsung et Twitter, en revanche, sont incorrects. Les deux utilisent des Abacus occidentales mais avec sept et cinq boutons, qui sont en fait des configurations utilisées uniquement dans les jouets. Apple, en revanche, a commis des erreurs tant dans le nombre de boutons que dans l’orientation.

Évidemment, ce n’est pas un problème qui change notre vie, mais nous attendons maintenant une mise à jour corrective de la part d’Apple.