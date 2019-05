Angela Ahrendts, ancienne directrice des Apple Store, a été interviewée par Bloomberg pour parler de son expérience au sein de la société.

Ahrendts a déclaré que le fait de passer de l’expérience Apple Store “à un niveau supérieur” et d’avoir un impact plus important sur les communautés étaient les principales raisons qui l’ont convaincue de rejoindre Apple.

Citant les programmes Today at Apple, l’ancienne dirigeante a expliqué que ces initiatives aident les nouvelles générations à se relancer et à découvrir des opportunités de création et de travail.

Elle était précisément l’un des grands promoteurs des sessions maintenant actives dans tous les Apple Store du monde :

« Je pense que nous avons été en mesure de repenser nos magasins et je peux confirmer qu’il y a déjà beaucoup de magasins phares dans le pipeline qui arriveront dans les quatre prochaines années. Mais ce ne sont même pas des magasins, ils sont conçus comme des places ou des lieux de rencontre, car toute la communauté est la bienvenue.

Aujourd’hui, les initiatives d’Apple ont permis de redéfinir complètement certains des rôles au sein des magasins, avec la création de nouveaux postes précisément pour enseigner de nouvelles opportunités à nos clients. Sans surprise, tous les Apple Store ont des zones exclusivement dédiées à ces sessions. »

Ahrendts a déclaré ne pas donner de poids à ces propos : « Les modifications ont été apportées pour améliorer l’expérience client. Je me base sur des faits et non sur des discussions. Tout le monde essaie de trouver des critiques concernant Apple. »

Elle a ensuite répété que, lorsqu’elle avait quitté Apple, le taux de rétention de la clientèle était à son plus haut niveau :

« Je ne regrette rien et je ne changerais rien au travail accompli au cours de mes années chez Apple. J’aurais peut-être aimé faire quelque chose de plus et plus rapidement, mais je pense que ma mission a été accomplie et qu’elle a atteint les objectifs du plan quinquennal. Ce travail aura également un impact dans les années à venir. »

Après son adieu, Deirdre O’Brien a été nommé directeur commercial.