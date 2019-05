Un nouveau concept iOS 13 est sorti de terre grâce au designer Álvaro Pabesio, lequel a regroupé plusieurs possibles nouveautés attendues.

Certaines sont à prendre avec des pincettes mais d’autres sont plus que probables de sortir. Tout d’abord, il y a le fameux “vrai” mode sombre qui fait parler tant depuis un moment. iOS 13 pourrait bien être le bon firmware à amener enfin ce mode.

Les applications Rappels et Mail pourraient profiter d’un petit remaniement. Le Centre de notifications aura aussi droit à quelques changements. L’indicateur de volume devrait normalement être plus discret, et donc ne plus être en plein milieu de l’écran.

Ce concept iOS 13 apporte une nouvelle sidebar l’app Fichiers. L’utilisateur serait également en mesure de déposer un dossier présent dans Fichiers sur le bureau de l’iPad.

Álvaro nous propose aussi un gestion multi-comptes sous forme de widget. Il serait alors possible de passer d’un compte utilisateur à l’autre en un rien de temps.

En parlant de widgets, une nouvelle présentation pourrait être à l’ordre du jour. Le designer a également pensé à des améliorations pour Continuity, et à un copié/collé entre plusieurs appareils à l’aide Clipboard.

Bien entendu, ce ne sont que des hypothèses que propose Álvaro, de fait, tout ne sortira pas. Certaines nouveautés verront bientôt le jour, et d’autres un jour peut-être… Attendons de voir ce que nous réserve Apple début juin.

Voici les autres illustrations de son concept :