L’analyste de Barlclays, Blayne Curtis, a publié certaines informations que nous verrons sur les iPhone de 2019 et 2020. Ces informations auraient été partagées par certains fournisseurs Apple en Chine.

Concernant le iPhones 2019, l’analyste a confirmé qu’il y aurait très peu de modifications de la conception. Cela se limitera au triple appareil photo à l’arrière. La production en série de ces appareils débutera entre juillet et août.

Blayne Curtis déclare que la 3D Touch sera définitivement supprimée de tous les iPhone 2019, probablement en vue d’une expansion de Haptic Touch déjà présent sur l’iPhone XR. Des nouvelles également pour le nouvel iPhone XR, qui devrait intégrer 4 Go de RAM et une double caméra.

Pour les iPhone 2020, de modifications plus importantes sont attendues telles que la connectivité 5G et la détection 3D. Barlclays croit également savoir qu’Apple ajoutera une nouvelle technologie permettant de reconnaître les empreintes digitales via un système acoustique. Cela permettrait à Touch ID d’être intégré sur toute la surface de l’écran.

Dans les premiers mois de 2020, un iPhone SE 2 doté du même matériel que l’iPhone 8 pourrait être commercialisé. Son design pourrait être similaire à ceux des iPhones de la série X.

En 2019, LG pourrait devenir le deuxième fournisseur de panneaux OLED avec Samsung, pour un total de 10 à 30% des demandes d’Apple.