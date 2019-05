Tirant parti d’une décision récente de la Cour suprême, un nouveau recours collectif a été lancé aux États-Unis. Les plaignants accusent Apple d’avoir créé un monopole avec l’App Store concernant la distribution d’applications.

Il y a quelques jours, la Cour suprême a décidé qu’Apple pouvait être poursuivi en justice pour le prétendu monopole de l’App Store. Cependant, il ne s’agissait que d’une décision formelle sur le cas en question. Il n’est donc pas encore possible de déterminer si Apple détient réellement un monopole illégal avec son App Store.

Cette décision permet toutefois aux clients de poursuivre Apple pour violation des lois antitrust. Et le premier recours collectif est arrivé à ce moment.

La plainte a été déposée devant le tribunal de district de Californie, les plaignants accusent Apple d’avoir enfreint l’article 2 de la loi Sherman sur les pratiques anticoncurrentielles ” spécifiquement conçu pour monopoliser, fixer, augmenter illégalement ou stabiliser les prix à volonté “.

Dans la plainte, nous lisons qu’iOS a été ” conçu intentionnellement pour bloquer les propriétaires d’un iPhone uniquement sur l’App Store, sans possibilité d’acheter des applications d’une autre manière “. Le recours collectif montre qu’Apple conserve 30% des revenus des développeurs, ce qui rend le marché moins concurrentiel et avec des prix gonflés : ” Toute personne qui achète des applications sur l’App Store paie plus, car Apple conserve ce pourcentage “.

En outre, pour les plaignants, le contrôle strict exercé par Apple sur iOS interdit aux utilisateurs ” la possibilité de choisir entre un nouveau logiciel, potentiellement moins cher, plus efficace et technologiquement supérieur “.

Le recours collectif demande donc une réparation des dommages et une injonction contre de nouvelles pratiques monopolistiques.

Après la décision de la Cour suprême, Apple a déjà publié sa défense, affirmant que l’App Store est structuré de manière à garantir la sécurité maximale des utilisateurs. De plus, les clients sont libres de choisir un autre système d’exploitation et de télécharger des applications sur des stores alternatifs tels que Google Play. La société a également noté que ce sont les développeurs qui choisissent les prix et que la plupart des applications sont gratuites, de sorte qu’Apple ne tire pas un seul dollar de ces titres.