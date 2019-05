Gameloft a dévoilé le nouveau jeu mobile LEGO Legacy: Heroes Unboxed qui sera disponible cet automne sur l’App Store. Ce jeu de rôle en équipe, le premier jeu LEGO du genre, fera revivre de manière épique les 40 ans d’histoire des figurines et des univers LEGO.

Ce titre se situe dans un nouveau monde LEGO où les joueurs collectionnent des figurines classiques et modernes. Ils devront créer une équipe pour vivre des aventures et des batailles. Le jeu inclura les univers LEGO les plus célèbres, recréés avec un niveau de détail élevé.

Dans la vidéo, on voit le capitaine Barbarossa, de la série 6270 (1989), ressortir de sa boîte poussiéreuse, et près pour de nouvelles aventures.

Pour mener à bien ce projet, Gameloft a travaillé aux côtés du groupe LEGO, en visitant le LEGO Vault à Billund, au Danemark. C’est là que sont conservés tous les décors et figurines créés au fil des ans. Les développeurs de Gameloft ont examiné les manuels d’instructions pour recréer parfaitement les moindres détails des LEGO.

LEGO Legacy: Heroes Unboxed sera disponible sur l’App Store cet automne.