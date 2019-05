À quatre mois de la sortie officielle d’iOS 13 et de l’iPhone XI, la chaîne YouTube EverythingApplePro a collaboré avec Max Weinbach pour révéler de nouveaux détails sur les prochains produits du géant de Cupertino.

Comme les modèles précédents, l’iPhone XI et l’iPhone XI Max seront équipés d’un écran AMOLED de respectivement 5,8″ et de 6,5″. Tous deux seront équipés de l’encoche désormais habituelle, restant presque identique. En revanche, les nouvelles se trouveront à l’intérieur de l’encoche. Le système Face ID sera placé de manière à être fonctionnel dans tous les sens.

Du nouveau pour la photo

Pour la partie photo, le module carré sera plus fin qu’actuellement, et disposera d’un nouveau revêtement en « verre ». Les capteurs photo seront disposés en triangle, comme nous l’avons vu dans les derniers concepts. Parmi les autres nouveautés, il y aura un capteur grand angle de 12MP avec un champ de vision de 120 degrés, soit un peu moins que les 123 degrés du Galaxy S10.

Au départ, Apple avait envisagé d’ajouter la stabilisation optique de l’image aux trois capteurs arrière, une hypothèse qui a ensuite été rejetée. Mais il n’est pas impossible qu’Apple réserve la nouveauté pour l’iPhone 5G en 2020. Pour cette année, la stabilisation optique de l’image ne sera disponible que sur le capteur principal et le téléobjectif, comme l’iPhone XS. Autre nouveauté pour le flash LED qui, même s’il n’augmentera pas de taille, devrait être beaucoup plus lumineux.

Enfin, il y aura également des nouveautés concernant le processeur d’image (FAI) et la fonction Smart HDR, afin d’obtenir de meilleures photos. Les détails ne sont pas nombreux à cet égard, mais le responsable des fuites a déclaré qu’il serait “meilleur que tout ce que Google, Samsung ou Huawei ont déjà fait”.

Les autres modifications incluront un cadre en acier inoxydable moins poli sur le modèle Gris sidéral. La configuration de haut-parleurs stéréo sera mise à jour pour un son plus clair et plus puissant.

iOS 13

La gamme iPhone 2019 devrait être vendue avec iOS 13 à bord. Cette version sera présentée début juin à la WWDC 2019, où nous découvrirons toute les nouveautés.

La fuite rapporte plus d’informations sur le mode sombre tant attendu, qui adoptera apparemment une couleur gris foncé et non un noir profond. Pourtant, cela aurait été parfait pour les écrans AMOLED.

De plus, Siri proposera une mise à jour avec un support multi-commande plus avancé, des améliorations importantes de la compréhension générale et des améliorations mineures de la compréhension du contexte. Enfin, la gestion intelligente de la RAM devrait apprendre des habitudes des utilisateurs afin d’accélérer l’utilisation d’iOS.