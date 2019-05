Feral Interactive a annoncé la sortie du jeu de stratégie historique Total War: Three Kingdoms sur Mac, Windows et Linux.

Développé par Creative Assembly et publié par SEGA pour Windows, il s’agit du premier jeu de la série primée Total War, qui a reçu de nombreux prix et se situe dans la Chine ancienne.

L’année est 190 après JC. La Chine, une terre magnifique mais fracturée, réclame un nouvel empereur et un nouveau mode de vie. Les joueurs uniront le pays sous leur domination, forgeront la prochaine grande dynastie et construiront un héritage qui durera au cours des siècles. Total War : Three Kingdoms invite les joueurs à :

Dominez leurs ennemis sur tous les fronts: militaire, technologique, politique et économique.

Construisez de puissantes amitiés, formez des alliances et gagnez le respect de vos adversaires.

Commettez des actes de trahison et maîtrisez l’art de l’intrigue politique.

Recrutez des personnages héroïques à leur cause, en choisissant parmi un casting de 12 chefs de guerre légendaires.

Le jeu coûte 59,99 $, avec une récompense pour les premiers acheteurs.

Les utilisateurs qui achètent le jeu au cours de la première semaine de publication recevront le DLC Yellow Turban Rebellion, qui comprend trois chefs de guerre jouables, gratuitement.

Le jeu fonctionnera sur l’un des Mac suivants :