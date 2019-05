Pegatron, un important fournisseur partenaire d’Apple, transférera une partie de sa production hors des frontières chinoises. C’est le résultat de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine qui se durcie de jour en jour.

Selon Digitimes, le fournisseur commencera à assembler des MacBooks et des iPad en Indonésie à partir du mois prochain. Cela est rendu possible grâce à la collaboration avec la société locale PT Sat Nusapersada basée à Batam. Ce transfert entraînera un ralentissement progressif de la production de Mac et d’iPad en Chine, où Pegatron a construit plusieurs usines.

Avec Apple, Pegatron aurait choisi l’Indonésie et non le Vietnam pour la présence d’un plus grand nombre de travailleurs qualifiés. De toute évidence, ce choix résulte principalement de la guerre commerciale opposant les États-Unis et la Chine. Cette guerre risque en réalité d’augmenter les prix des composants fabriqués par les partenaires d’Apple dans ce pays.

En plus de Pegatron, Foxconn s’efforce également de transférer une partie de la production d’iPhone de la Chine vers l’Inde.