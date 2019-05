La version dorée de l’Apple Watch n’était disponible que sur sa première version en 2015, mais elle reprend vie grâce au célèbre youtubeur Casey Neistat.

Plus de 11 millions d’abonnés à sa chaîne Youtube sont témoins du fait que Casey Neistat était l’un des personnages les plus populaires. Depuis 2010, il a publié plus de 1 000 vidéos bien éditées, souvent autour de la technologie. Sa dernière vidéo a impliqué un autre youtubeur bien connu, derrière de violentes destructions d’appareils Apple: JerryRigEverything. Grâce à ses connaissances dans le domaine de la chimie, il a réussi à ressusciter le modèle le plus cher de la première Apple Watch en or.

Le processus appliqué n’est pas une simple peinture, mais nécessite de nombreuses étapes. Tout d’abord, la montre en acier est immergée dans un liquide qui, en plus de le nettoyer soigneusement à l’aide d’un nettoyant électrique, rend le métal hydrophile ou perméable aux liquides. Une solution acide est ensuite adoptée qui élimine le chrome. Enfin, il est rincé et replongé dans la solution finale de dorure.

L’ensemble du processus décrit est généralement adopté dans les environnements industriels, mais pour les amateurs de chimie, il peut être reproduit même dans les environnements domestiques, à condition que vous sachiez ce que vous faites. Le résultat est surprenant. Non seulement, il permet d’avoir un boîtier avec un placage résistant aux rayures, mais en plus, la montre reste fonctionnelle. La résistance de la Series 4 jusqu’à 50 mètres a certes été utile, mais c’est un témoignage supplémentaire de la qualité de conception de ce produit.