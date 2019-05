Vizio a annoncé que ses Smart TV 2019 supportant AirPlay 2 et HomeKit sont désormais disponibles dans plusieurs enseignes aux États-Unis.

La gamme comprend les Smart TV 2019 haut de gamme de la série P, les modèles milieu de gamme M et les modèles économiques de la série V. Tous les téléviseurs sont en 4K HDR. Les prix débutent à 259,99 $ pour le modèle 40 pouces avec une luminosité de 400 nits et une fréquence de rafraîchissement de 120Hz. Ils peuvent atteindre les 3,499,99 $ pour un modèle de 75 pouces avec une luminosité de 2 700 nits et une fréquence de rafraîchissement de 240Hz.

Vizio indique que le support pour AirPlay 2 et HomeKit sera disponible “dans les prochaines semaines”. Mais les deux fonctionnalités sont déjà disponibles pour les testeurs bêta depuis le mois dernier. Le support sera ensuite étendu à certains modèles de 2016, 2017 et 2018.