Apple a publié un communiqué de presse consacré au service Apple News+, après ses débuts avec iOS 12.2 en mars dernier. Bien que cela aurait été intéressant, Apple n’a pas partagé les chiffres sur les abonnements. En revanche, la firme a fourni certaines déclarations des éditeurs faisant partie du service.

Apple News+ est un service d’abonnement donnant accès à de plus de 300 magazines au tarif de 9,99 $ par mois. Pour le moment, le service n’est disponible qu’aux États-Unis et au Canada. Il n’est pas exclu qu’il arrive bientôt dans de nouveaux pays.

Eddy Cue a déclaré que des centaines d’employés d’Apple travaillaient pour News+. Cela concerne le contenu éditorial, la conception et le développement. Apple souligne également qu’iOS 12.3 a amélioré l’interface utilisateur de sa plate-forme. Elle donne une plus grande visibilité au bouton Suivre de chaque magazine dans l’onglet Catalogue. Avant, l’activation nécessitait bien plus d’étapes. Il fallait toucher un magazine, cliquer sur le logo du magazine, puis toucher l’icône en forme de cœur.

Eddy Cue a également parlé des premières réactions des éditeurs :

« Nous avons reçu d’excellents commentaires des centaines d’éditeurs disponibles sur News +. Les dernières mises à jour sur la plate-forme visent à montrer le meilleur de leur travail et à mettre les différentes sources à la portée des lecteurs. Les clients d’News+ sont des lecteurs très occupés et la plupart d’entre eux visitent l’application Actualités au moins une fois par jour. Apple continuera à travailler pour améliorer l’expérience News + pour les personnes qui aiment lire leurs magazines préférés et en découvrir de nouveaux. »

Le communiqué fait également référence aux excellents résultats obtenus par les magazines. Il y a Vox, People, Harper’s Bazaar, Town & Country, Martha Stewart et Popular Science. En attendant l’arrivée d’News + en France.