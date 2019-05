Apple Pay poursuit son expansion en Europe, notamment en Hongrie et au Luxembourg. Cela signifie que les utilisateurs d’iPhone, iPad, Apple Watch et Mac de ces pays peuvent désormais utiliser la plateforme de paiement mobile d’Apple.

Au Luxembourg, Apple Pay est pris en charge par la BGL BNP Paribas. Pour l’heure, la BCEE, la Banque d’État et d’épargne luxembourgeoise, ne supporte pas encore le système.

Du côté de la Hongrie, la OTP Bank est la seule banque à prendre en charge Pay. Le lancement d’Apple Pay dans ces deux pays intervient moins de deux semaines après son arrivée en Islande. Plus tôt aujourd’hui, Pay a également étendu son activité à l’une des « quatre grandes » banques australiennes.

Apple Pay fonctionne sur iPhone, iPad, Mac et Apple Watch. Sur Mac, vous pouvez utiliser Pay sur le Web pour faire des achats via des sites Web compatibles. Sur Apple Watch, double-cliquez simplement sur le bouton latéral pour afficher l’interface Pay.

Au total, avec l’ajout de la Hongrie et du Luxembourg, Pay est maintenant disponible dans 40 pays. Tim Cook a annoncé plus tôt cette année que Pay serait disponible dans plus de 40 pays avant la fin de l’année.