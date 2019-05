Jusqu’à la fin de l’année dernière, les États-Unis ont dominé le marché mondial des enceintes intelligentes. Les ventes étaient en effet les plus élevées de tous les pays du monde. Au premier trimestre de 2019, les choses ont radicalement changé et le HomePod continue à se débattre encore plus que par le passé.

Selon les données de Canalys, les ventes de haut-parleurs intelligents en Chine ont atteint 10,6 millions d’unités, soit une croissance de près de 500% par rapport au premier trimestre de 2018. Grâce à diverses promotions, les ventes d’enceintes intelligentes en Chine a contrasté avec la tendance du reste du monde, avec une croissance de 23%. Cela a fait de la Chine le plus grand marché d’enceintes intelligentes, dépassant les États-Unis, avec seulement 5 millions d’unités livrées au premier trimestre.

Cela signifie que la Chine, avec 51%, représente désormais plus de la moitié du marché mondial des enceintes intelligentes, tandis que la part des États-Unis est passée de 44% à 24%.

De son côté, Amazon continue de dominer le marché avec une part de marché de 22,1%, tandis que Google occupe la deuxième place avec 16,8%. Pour le Homepod d’Apple, les ventes ont été si faibles qu’elles se sont retrouvées dans la catégorie “Autres”. C’est précisément à cause de ces mauvaises ventes qu’Apple a récemment réduit le prix du HomePod aux États-Unis, de 349 à 299 dollars.