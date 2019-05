AirSynth est une nouvelle application créée par Dave Wood qui utilise de manière amusante le système TrueDepth. Les utilisateurs peuvent créer de la musique simplement en déplaçant leurs mains au-dessus l’écran.

Des apps existent déjà sur l’App Store qui utilisent la caméra frontale pour obtenir des résultats similaires. Seulement, aucune ne tire parti du système TrueDepth 3D comme le fait AirSynth.

La caméra TrueDepth offre évidemment beaucoup plus de données, car elle mesure la profondeur à l’aide du projecteur à points et des caméras infrarouges. Cela signifie que vous pouvez contrôler le son beaucoup plus précisément que les autres applications.

AirSynth est assez simple et montre deux mains sur l’écran comme dans la vidéo. Il suffit à l’utilisateur de lever la main devant l’iPhone et de commencer à jouer. L’application comprend plusieurs synthétiseurs offrant différents sons.

À l’heure actuelle, il n’y a pas de commandes intégrées ni de fonctions d’enregistrement. L’application peut donc être considérée comme une démonstration du potentiel du système TrueDepth appliqué à des solutions plus amusantes.

Si vous êtes curieux, vous pouvez acheter AirSynth à 2,29 €, bien sûr uniquement sur iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR et iPar Pro 2018. Étant donné les fonctionnalités limitées, nous nous attendions à un prix inférieur. Mais pour le moment c’est la seule application à tirer parti du système TrueDepth de cette manière.