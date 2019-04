Disney+, le nouveau service de streaming qui arrivera aussi sur Apple TV

Apple et Netflix auront bientôt un concurrent très particulier. Disney a officiellement présenté de nouveaux détails sur son prochain service de streaming vidéo baptisé « Disney+ ».

L’application Disney+, qui sera également disponible sur iPhone, iPad et Apple TV, aura une interface très similaire à celle d’autres services de streaming tels que Netflix et Apple TV+.

La capture d’écran partagée par le PDG de Disney, Bob Iger, présente des graphiques sombres, avec des catégories individuelles pour les différentes franchises de la société, telles que Pixar, Star Wars, Marvel et National Geographic. Les sections “Rechercher” et “Recommandé pour vous” seront également présentes.

Tout le contenu de Disney+ sera disponible via les navigateurs Web, les applications pour smartphone, les applications Smart TV, les applications pour tablette et les applications pour console (PS4, Xbox, Nintendo Switch).

Les utilisateurs pourront également télécharger les différents contenus pour les visualiser hors connexion. Les émissions seront aussi disponibles en 4K HDR.

Sur Disney+, tout le contenu existant de Disney sera disponible, mais la société développe également un nouveau contenu ad hoc pour l’occasion. Certaines émissions TV qui feront partie de la plate-forme ont été présentées, telles que “Falcon and Winter Soldier” basée sur deux personnages des Avengers, “WandaVision” avec Wanda Maximoff et The Vision, une autre sur “Monsters, Inc.”, puis une basée sur “High School Musical”, un documentaire consacré à “Frozen 2”, une série sur “Star Wars”, une version en direct de “Lady and the Tramp”, deux projets avec les personnages Marvel Loki et Hawkeye, et bien plus encore.

À noter que tout le contenu de Pixar et tous les films Star Wars seront également disponibles pour le lancement.

De plus, Disney pourrait proposer un contenu groupé avec des réductions pour les abonnés. Pour le moment, il semble que les accords avec Hulu et ESPN+ aient déjà été conclus. En outre, la société a exclu la possibilité de faire partie des forfaits du nouveau service Apple TV+, étant donné que Disney+ sera commercialisé en tant qu’application avec la possibilité de s’abonner directement depuis un iPhone, un iPad ou une Apple TV.

Le lancement aura lieu aux États-Unis le 12 novembre, pratiquement en même temps que le service Apple TV+. Il est vrai que ce sont deux solutions complètement différentes, mais il sera intéressant de voir qui sera en mesure de faire mieux dans les premiers mois.

Disney+ coûtera 6,99 $ par mois ou 69,99 $ par an (pratiquement 5,83 $ par mois). D’ici deux ans, le service sera disponible dans une grande partie du monde.