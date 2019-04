Skype, bientôt le partage d’écran sur iOS et Android lors d’appels

La nouvelle version bêta de l’application Skype publiée aujourd’hui par Microsoft permet le partage d’écran mobiles entre les systèmes d’exploitation iOS et Android durant un appel.

La nouvelle application Skype pour iOS et Android vous permet de partager l’écran avec les personnes participant à l’appel. Selon Microsoft, cette fonctionnalité sera particulièrement appréciée sur le lieu de travail, car il sera possible de partager des présentations, des documents et tout ce qui est disponible sur un écran de smartphone.

Pour le moment, la fonction n’est disponible que pour les bêta-testeurs (demander un accès à la bêta), mais elle pourrait bientôt arriver dans la version finale.