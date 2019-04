Concept vidéo d’une version hybride de macOS et iOS

Un éditeur vidéo allemand a créé un concept qu’il décrit comme une version hybride de macOS et iOS pour plus de simplicité et d’efficacité.

La vidéo montre les applications déplacées du dock vers la gauche, la droite, le haut ou le bas de l’écran et avec plus de deux applications pouvant être ancrées à n’importe quelle partie de l’écran.

Weinreich suggère que macOS puisse appliquer les mêmes fonctionnalités de gestion de l’alimentation intelligente qu’iOS pour bloquer les applications d’arrière-plan inutilisées, de sorte qu’il ne soit “pas nécessaire de fermer ou de réduire une application”.

Il montre également comment utiliser des gestes à quatre doigts pour basculer entre les applications en plein écran et celles en écran partagé, avec la possibilité de les faire glisser vers des zones spécifiques de l’écran. Les applications peuvent également être glissées les unes sur les autres dans le « Springboard » pour créer un espace de bureau instantané en écran partagé.

Dans cet hybride entre macOS et iOS, il y a également des widgets comme sur iOS, le Centre de contrôle et le Centre de notification, tous intégrés à l’écran Springboard.

Pour les grands écrans, tels que les iMac et les moniteurs externes, Weinreich modifie quelque peu son approche. Les applications n’occupent plus la totalité de l’écran, mais ressemblent à des applications classiques comme sur Windows.

Le concept est bien conçu au point d’être tout à fait plausible. Peut-être que dans un avenir proche, Apple pourrait faire quelque chose de similaire, même si elle a toujours prétendu ne pas avoir l’intention de réunir l’iPad et le Mac en tant que systèmes d’exploitation, mais uniquement en tant qu’applications universelles.