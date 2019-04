WhatsApp Business est maintenant disponible en France

Après un lent déploiement, WhatsApp Business arrive enfin en France, la version “Business” de la plus célèbre application de messagerie au monde.

Avec WhatsApp Business, les entreprises peuvent désormais avoir une présence officielle et certifiée sur la plateforme. Cette application permet aux propriétaires d’entreprise de communiquer avec les clients et de faire connaître leur entreprise. Et si vous avez deux numéros différents, un pour le travail et un personnel, vous pouvez installer WhatsApp Business et WhatsApp Messenger sur le même téléphone et associer les applications à des numéros de téléphone distincts. Une fois que WA Business est activé, vous pouvez utiliser l’application en tant que profil personnel ou en tant que profil d’entreprise, ou tirer parti de deux numéros différents sur le même appareil.

En pratique, vous pouvez utiliser WhatsApp Business et WhatsApp Messenger sur le même téléphone, mais chaque application doit être associée à un numéro de téléphone distinct.

Entre autres choses, vous pouvez associer WhatsApp Business à un numéro fixe afin que vos clients puissent vous envoyer des messages sur ce numéro. Pendant la procédure de vérification, choisissez simplement l’option “Appelez-moi” pour recevoir le code par appel téléphonique.

Outre toutes les fonctionnalités de WhatsApp Messenger, la version Business vous permet de créer un profil d’activité afin que les clients puissent trouver des informations utiles telles que l’adresse, le site Web et les coordonnées.

Il est également possible de configurer des messages d’absence automatisés lorsque vous n’êtes pas disponible pour répondre aux questions des clients. Vous pouvez répondre à vos clients directement à partir du navigateur de l’ordinateur, pour être encore plus efficace et plus rapide.

WhatsApp Business a une interface similaire à celle de WhatsApp Messenger et comprend toutes les fonctions de l’application, telles que le partage de fichiers multimédia, les appels gratuits, les messages internationaux gratuits, les discussions de groupe, les messages hors connexion et bien plus encore.

› WhatsApp Business est disponible gratuitement sur l’App Store