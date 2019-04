Apple met à jour la version Web de Podcasts (nouvelle interface et lecture d’épisode)

Apple a mis à jour l’interface Web dédiée aux podcasts, offrant une conception plus propre et une navigation simplifiée. Il existe également des innovations fonctionnelles, telles que le support à la reproduction et les détails d’épisodes individuels.

L’ancienne interface Web Apple Podcasts était similaire à celle d’iTunes, qui était disponible jusqu’en 2017. Il s’agissait d’une simple liste de podcasts, indiquant le titre et la description de l’épisode. Si l’utilisateur voulait lire un épisode, il était renvoyé directement à iTunes. De plus, les détails de l’émission et des podcasts individuels étaient manquants.

Avec cette mise à jour de l’interface Web, les utilisateurs peuvent désormais écouter des podcasts individuels via le Web, sans avoir à passer par iTunes ou la future application Podcast qui sera présente sur macOS. Les épisodes individuels sont mis en évidence en gras, avec une description complète et des détails pouvant être ouverts dans les nouvelles pages dédiées.

Outre la nouvelle interface, les podcasts Apple utilisent désormais une URL dédiée, “podcasts.apple.com”. Auparavant, les podcasts étaient accessibles via l’URL standard itunes.apple.com. Des modifications similaires à l’interface ont également été apportées aux films et séries télévisées disponibles sur iTunes.

Les nouvelles sont en phase de lancement et devraient être accessibles à tous d’ici quelques jours.