Apple Music en Chine censure une chanson consacrée au massacre de Tiananmen

Apple a récemment retiré d’Apple Music une chanson particulière d’un artiste chinois s’alignant politiquement en faveur de la démocratie et contre le gouvernement du pays. Cette plainte supplémentaire confirme une fois de plus que, en ce qui concerne les relations avec la Chine, Apple ferme les yeux sur la liberté de pensée.

Au cours du week-end, Apple a en effet supprimé une chanson de l’artiste hongkongais Jacky Cheung faisant référence au massacre de Tiananmen en 1989.

Intitulée « Ren Jian Dao » (qu’on peut traduire approximativement par « Chemin de l’homme »), cette chanson propose le texte d’une ballade écrite par le parolier James Wong en 1989, l’année même où l’armée chinoise a ouvert le feu sur la foule qui s’est réunie place Tiananmen pour manifester. Wong a confirmé quelques années plus tard que certaines parties du texte faisaient référence à ce massacre :

« Les jeunes sont en colère, le ciel et la terre pleurent, comment notre terre est-elle devenue une mer de sang ? Comment le voyage de retour est-il devenu un chemin sans retour ? »

La chanson de Cheung a été retirée du service QQ Music d’Apple Music et de Tencent, ce qui laisse à penser que le gouvernement chinois a réprimé le contenu en faveur de la démocratie. En particulier, le trentième anniversaire du massacre de Tiananmen tombera en juin et le gouvernement met tout en œuvre pour contrôler l’opinion publique et éviter les grandes manifestations.

Selon ce rapport, Apple Music aurait également annulé d’autres œuvres d’artistes chinois célébrant la démocratie. Par exemple, toute la discographie de Denise Ho a récemment disparu.

Plusieurs associations de défense des droits de l’homme ont déjà décidé de défier Apple et la décision de censurer ces chaînes en Chine, notamment parce qu’il est question d’une entreprise qui a toujours respecté la liberté de pensée et la diversité.

Malheureusement, ce n’est pas la première fois qu’Apple prend des décisions similaires pour ne pas engager de bataille politique avec le gouvernement chinois, car la Chine est trop importante pour les activités de l’entreprise.