Apple : un écran de 31,6″ pour 2019 et un MacBook Pro 16 / 17″ pour 2021

Selon Ming-Chi Kuo, Apple préparerait un écran 6K de 31,6 pouces et un nouveau MacBook Pro de 16 ou 17 pouces.

Si l’analyste parle d’un lancement de l’écran 6K d’ici la fin de l’année, il croit savoir que le nouveau MacBook ne verra le jour qu’en 2021. Il explique également qu’une nouvelle version du Mac Pro pourrait voir le jour cette année. La WWDC pourrait d’ailleurs être l’occasion pour Apple de faire quelques annonces en ce sens.

Ming-Chi Kuo laisse également entendre l’arrivée d’un nouvel iPad doté d’un écran situé entre 10 et 12 pouces, dont le lancement pourrait avoir lieu fin 2020, voire début 2021. En revanche, l’analyse ne donne pas plus de détails, mais l’on suppose qu’Apple aura prévu plusieurs nouveautés matérielles et logicielles.