Where Cards Fall fera ses débuts sur Apple Arcade

L’un des jeux présentés lors de l’annonce d’Apple Arcade était Where Cards Fall, dans lequel le protagoniste androgyne fait face à un voyage dans l’adolescence et à la découverte du monde qui l’entoure.

Ce jeu créé par Snowman (Alto’s Odyssey) et The Game Band, est de style énigmatique, et profite à la fois d’une jolie conception et de détails réalistes. Annoncé pour la première fois début 2017, seules deux bandes-annonces ont vu le jour, quelques articles de blog, une page archivée sur Steam avec des captures d’écrans.

Dans ce jeu de plateforme, les joueurs vont devoir explorer un monde qui ressemble à un paysage onirique. Les collines, les villes et les ruisseaux sont présentés presque comme des ensembles de jeu et, évidemment, il y a des jeux de cartes dispersés qui sont des bâtiments compressés, que les joueurs devront faire glisser au bon endroit avant de pouvoir ouvrir le jeu et former le bâtiment pour revivre les souvenirs de l’adolescence.

Les développeurs ont souligné qu’il n’y a pas de temps de chargement dans le jeu et que tout se fait sans transition.

Parmi les casse-têtes de la plate-forme, Where Cards Fall devrait être un titre très bine conçu comme en témoigne la vidéo ci-dessus. La meilleure façon de la savoir sera de le tester quand il arrivera sur Apple Arcade.