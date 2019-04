Les premiers processeurs 5 nm de TSMC prévus 2020

TSMC a annoncé officiellement que la production des premiers processeurs mobiles de 5 nanomètres débuterait en 2020.

Grâce au processus de 5 nm, les puces mobiles de la série Ax d’Apple seront en mesure de fournir plus de performances pour les technologies AR et AI Deep Learning, tout en consommant moins d’énergie.

Les puces 5 nm de TSMC sont déjà en production et les premiers processeurs seront disponibles en 2020, à temps pour l’iPhone “12”. Les nouvelles puces offriront un niveau supérieur en termes d’optimisation des performances et de puissance, avec des avantages également pour la batterie.

Par rapport au procédé 7 nm de TSMC, les fonctions innovantes d’évolutivité du 5 nanomètres offrent une densité logique plus élevée de 1,8 fois et un gain de vitesse de 15% sur un cœur ARM Cortex-A72. Nous avons également une SRAM plus élevée et une réduction de la zone analogique rendue possible par l’architecture du processeur. Ces puces seront également optimisées pour les vitesses de connexion 5G.