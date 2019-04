Steve Wozniak parlera de technologie à l’Université Purdue le 17 avril

Le co-fondateur d’Apple, Steve Wozniak, donnera une conférence à l’Université Purdue le 17 avril sur le thème « Que se passera-t-il si nous perdons le contrôle de la technologie ? ».

Le discours aura lieu de 18h à 19h au Elliott Hall of Music,. L’événement est totalement gratuit, mais pour participer, vous devez demander des billets en ligne ou à la billetterie du Stewart Center. Mung Chiang, doyen de la faculté de génie, se joindra à Wozniak.

La plupart des discussions devraient porter sur l’intelligence artificielle et ses conséquences à l’avenir. On pense souvent que l’IA autonome n’est qu’une question de temps, mais une fois que vous y êtes parvenu, vous ne savez pas quel type de contrôle l’humanité aura et comment l’IA traitera ses créateurs, de sorte qu’un groupe croissant d’activistes s’opposerait fermement à l’idée de fabriquer des machines militaires autonomes.

« De l’intelligence artificielle à l’autonomie, de la vie privée à l’éducation, notre campus et nos voisins écouteront ce que le légendaire Woz pense de ces sujets critiques », a déclaré Chiang.

Wozniak est largement reconnu comme le cerveau « technique » de la création d’Apple, étant donné qu’il a lui-même créé l’essentiel du développement de l’Apple I, Apple II et du Macintosh. Bien qu’il ait quitté Apple en 1985, il a toujours des liens étroits avec la société. Il sera donc intéressant d’avoir sa vision sur l’avenir de l’IA.