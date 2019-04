Pour Tim Cook, le sport est un élément important dans la cohésion sociale

Cette fois, Tim Cook ne parle pas des nouveaux produits et services présentés par Apple, mais de problèmes sociaux.

Le PDG d’Apple a publié une brève interview d’ESPN dans laquelle divers sujets importants ont été abordés et ne concernent pas uniquement l’une des sociétés les plus importantes au monde. Tim Cook est intervenu par un appel téléphonique qui lui a permis de parler plus en détail de la situation actuelle de l’équipe de basket-ball de l’Université Auburn qui avait accès à la Final Four de la NCAA pour la première fois de son histoire. Pour information, il s’agit d’une des écoles que Tim Cook a fréquenté.

Comme mentionné, l’environnement sportif n’a pas été le seul sujet de l’interview qui a également porté sur le sujet social. Les paroles de Tim ont été très importantes et ont une nouvelle fois confirmé la position d’Apple dans le sport et l’activité physique en général. Parlant de cohésion sociale et même d’amélioration personnelle, Tim Cook a probablement tenu à réitérer et à souligner une fois encore que malgré le monde actuel composé de plusieurs personnes enfermées derrière un écran dans leur maison, il reste encore des éléments à prendre en compte dans la vie quotidienne.

Combien de fois au cours des discours avons-nous vu des diapositives et des mots importants sur l’activité physique en général ? Ce n’est pas un hasard si l’Apple Watch est devenue à court terme l’un des appareils les plus présents dans le monde et leader de son marché.

En bref, nous savons qu’Apple ne se concentre pas seulement sur le matériel et les logiciels, mais aussi sur quelque chose de plus en lien direct avec la qualité de vie de manière très large.