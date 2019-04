Plex annonce une mise à jour importante sur Apple TV

Plex a annoncé une mise à jour importante de son application pour Apple TV. La nouvelle version est maintenant disponible en version bêta et vise à faciliter l’accès au contenu provenant de différentes sources.

Plex explique que l’objectif de sa nouvelle application sur Apple TV est de simplifier le processus de navigation et d’unifier l’expérience de Plex sur toutes les plateformes. Une nouvelle barre latérale au cœur du nouveau design facilite le basculement entre différents types de fichiers multimédias, notamment les films, la musique, les programmes télévisés, etc.

En haut de l’interface, plusieurs onglets permettent de naviguer entre les éléments tels que les collections, les bibliothèques, les listes de lecture, les astuces et les recherches. De plus, l’écran d’accueil est encore plus personnalisable. Par exemple, vous pouvez maintenant verrouiller les lignes de divers contenus et choisir les éléments à afficher dans le menu.

Cela signifie moins de clics pour vous rendre où vous voulez aller, grâce à des gestes plus intuitifs pour naviguer entre les différentes sections.

La version finale devrait être disponible dans les prochaines semaines. Plus d’infos ici.