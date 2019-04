WhatsApp, une fonction de groupe pour limiter les invitations

Après une phase de test, WhatsApp a commencé à activer tous les nouveaux paramètres de confidentialité dédiés aux groupes.

Jusqu’à présent, les administrateurs de groupe pouvaient ajouter n’importe quel utilisateur de WhatsApp sans avoir besoin de son consentement. La seule exigence était que l’utilisateur soit parmi les contacts du téléphone de l’administrateur.

Désormais, les utilisateurs de WhatsApp ont désormais la possibilité de choisir si et quelles personnes peuvent les ajouter automatiquement dans des groupes.

La nouvelle fonction est disponible dans le menu Paramètres > Compte de l’application. Dans la section Confidentialité > Groupes, nous pouvons maintenant choisir entre trois options pour déterminer qui peut nous inviter dans un nouveau groupe : Tous, Mes contacts ou Aucun.

Les trois options sont assez claires. Avec le premier, nous donnerons à tous la possibilité de nous inviter à former un nouveau groupe, comme c’était le cas jusqu’à présent ; avec la deuxième option, seuls nos contacts peuvent nous inviter (comme ils le faisaient auparavant). La troisième option, en revanche, bloquera toutes les invitations et nous devrons accepter ou non l’entrée dans un nouveau groupe.

Pour ajouter une personne ayant un accès limité à un groupe, les administrateurs devront envoyer un message privé à la personne avec un lien d’invitation généré par WhatsApp. À ce stade, l’utilisateur peut décider s’il souhaite rejoindre le groupe via le lien d’invitation, qui sera actif pendant 72 heures. Une fonctionnalité très utile également pour éviter le spam.

La mise à jour sera disponible pour tous dans les prochains jours.