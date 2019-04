Apple : la confiance des investisseurs serait de retour

Après un léger passage à vide, Apple a retrouvé hier la première place en tant que société la plus rentable aux États-Unis, avec une capitalisation de 914,86 milliards de dollars.

Avec ce résultat, Apple a battu Microsoft, Amazon et Alphabet, les trois seules entreprises les plus proches d’Apple dans ce classement au NASDAQ. Microsoft avait déjà dépassé Apple en novembre et beaucoup pensaient que le résultat serait confirmé même hier.

La raison de la “renaissance” d’Apple à court terme n’est pas claire, mais les analystes et les investisseurs semblent envisager avec confiance l’avenir de la société après le trimestre désastreux de fin 2018. Il est probable que la nouvelle route empruntée avec les nouveaux services ont contribué à cette vague d’optimisme.

Même les ventes d’iPhone semblent augmenter par rapport aux prévisions, grâce à des politiques de marketing, de financement et de prix très agressifs, en particulier dans des pays plus difficiles comme la Chine et l’Inde.

Nous en saurons plus le 30 avril, lors de la conférence financière du deuxième trimestre de 2019.