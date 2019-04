Apple met à jour Clips avec de nouvelles fonctionnalités

Apple a publié une nouvelle mise à jour de son application Clips, une application pour créer des vidéos amusantes avec des filtres, des autocollants et bien plus encore.

Avec cette nouvelle mise à jour, Apple introduit plusieurs innovations intéressantes qui enrichissent les solutions disponibles pour créer de belles vidéos et images à partager avec des amis.

Le nouveau filtre caméscope VHS ajoute une touche rétro à vos créations en choisissant parmi 8 nouvelles affiches comprenant des arrière-plans monochromes, des thèmes vintages, l’écran d’enregistrement vidéo VHS bleu classique et une image animée de globe pour célébrer le Jour de la Terre.

Il est également possible de créer des titres et des légendes avec les trois nouveaux styles de titres en direct, avec des textes statiques et animés mettant en surbrillance chaque mot prononcé. De nouveaux autocollants de style 8 bits et 3D viennent aussi ajouter une touche amusante et originale lors de la création de vidéos. Clips fonctionne maintenant avec GarageBand et d’autres applications de musique, avec la possibilité d’ajouter directement leurs propres bandes sonores à des projets de Clips nouveaux ou existants.

Les autres fonctionnalités incluent également la duplication de projet, le partage de projet avec des amis via AirDrop ou par email, la prise en charge de l’application File et d’autres services cloud, ainsi que la prise en charge de ClassKit.

› Clips est disponible gratuitement sur l’App Store