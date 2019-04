Apple at Work et the pizza box, une nouvelle campagne dédiée aux entreprises

Apple a mis à jour sa page d’accueil professionnelle avec une nouvelle section « Apple at Work », décrivant comment les utilisateurs professionnels peuvent tirer le meilleur parti des iPhone, iPad et Mac. Apple a également publié une vidéo intitulée « The Underdogs ».

La vidéo explique comment les différents produits d’Apple fonctionnent ensemble pour créer un écosystème cohérent. Apple affirme que lorsque les gens « ont le pouvoir de travailler à leur guise », et changer l’avenir de leur entreprise.

Les produits Apple aident les employés à travailler de manière plus simple et plus productive, à résoudre les problèmes de manière créative et à travailler ensemble dans un but commun. Et ils sont tous conçus pour fonctionner à merveille. Lorsque les personnes ont le pouvoir de travailler comme elles le souhaitent, avec les outils qu’elles aiment, elles peuvent faire de leur mieux et faire avancer de leur entreprise de la meilleure façon qui soit.

La vidéo de trois minutes s’intitule « The Underdogs » et suit quatre collègues qui disposent de deux jours pour préparer une réunion importante. Pour information, la boîte à pizza ronde créée dans la vidéo est la même que celle conçue et utilisée par Apple dans les Mac Caffè.