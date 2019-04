De l’OLED, de l’OLED et encore de l’OLED pour les trois iPhone de 2020

En 2019, Apple devrait encore proposer un iPhone LCD sur les trois attendus à l’automne prochain. Mais dès 2020, les dalles OLED devraient complètement s’imposer dans le paysage de la gamme iPhone.

Selon DigiTimes, Apple lancera trois iPhone OLED en 2020, disponibles dans les tailles suivantes : 5,42, 6,06 et 6,67 pouces. En attendant, les trois modèles de cette année suivront les technologies et les dimensions des iPhone 2018 avec deux modèles OLED dotés d’écrans de 5,8 pouces et 6,5 pouces, et un modèle LCD de 6,1 pouces.

La même source indique que le plus petit iPhone de 2020 embarquera de nouveaux écrans tactiles de Samsung ou de LG qui permettront à Apple de rendre l’appareil plus fin que les modèles précédents. De plus, ce modèle pourrait être équipé de la technologie Y-Octa de Samsung (ou TOE pour LG), une nouveauté permettant de réduire les coûts de production.

Y-Octa est une technologie d’affichage AMOLED flexible et avancée qui permet de modéliser directement le circuit tactile sur la couche de verre, ce qui rend la dalle encore plus fine.

De manière générale, Samsung restera le principal fournisseur d’Apple en écrans OLED en 2020, suivi de LG et probablement de BOE Technology. Bien sûr, ces trois fournisseurs devront être en mesure d’assurer tant sur la quantité que la qualité.