Infuse 6 reçoit plusieurs nouveautés sur iOS et Apple TV

Le lecteur vidéo Infuse 6 a été entièrement renouvelé sur iOS et Apple TV. Avec Infuse Pro, vous pouvez regarder des vidéos dans différents formats sur iPhone et iPad sans avoir à convertir votre fichier. Infuse est optimisé pour iOS 12, intégré à trakt.tv et offre une prise en charge complète des sous-titres.

L’interface est très précise, avec des contrôles spécifiques et une reproduction fluide de tout format pris en charge. Plus précisément, Infuse Pro 6 prend en charge les normes MP4, M4V et MOV, ainsi que MKV, MP4, AVI, WMV, M4V, MOV, MTS, FLV, OGM, ASF, 3GP, DVR-MS, WebM et WTV, incluant aussi la prise en charge complète de l’audio Dolby Digital Plus (AC3 / E-AC3), DTS et DTS-HD.

L’utilisateur peut parcourir et lire des vidéos stockées sur un Mac, un PC, un NAS ou un serveur UPnP/DLNA tel que Plex, XBMC, WMC, un serveur multimédia PS3, etc., sans avoir à synchroniser. AirPlay et Google Cast sont également pris en charge, y compris pour les vidéos avec son surround et sous-titres (pouvant être chargés manuellement ou téléchargés à partir du Web). Infuse se connecte à trakt.tv pour partager ce que vous regardez, laisser des critiques et poster des commentaires. Les contenus protégés par DRM achetés sur iTunes (films, émissions de télévision, etc.) ne sont pas pris en charge.

Voici les nouvelles d’Infuse 6:

Bibliothèques dans le cloud : synchronisation sans effort des métadonnées, réglages et avancement dans la lecture des vidéos sur tous vos appareils.

Moteur de lecture flambant neuf : un tout nouveau et moderne moteur de lecture capable de lire tous les formats avec une facilité déconcertante.

Sous-titres sur demande : les sous-titres sont désormais sans publicité et un serveur central en cache permet de les récupérer très rapidement.

Intégration de l’app Fichiers : utilisez l’app iOS Fichiers pour copier, déplacer et renommer vos fichiers entre les différentes apps.

AirPlay 2 pour iOS : diffusez l’audio sur toute enceinte compatible AirPlay pendant que vous regardez la vidéo sur votre iPhone ou iPad.

› Infuse 6 est disponible gratuitement sur l’App Store.