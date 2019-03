De nouveaux gestes personnalisables arrivent sur Gmail

L’application Gmail est sur le point de devenir plus personnalisable en introduisant, enfin, certaines personnalisations des gestes déjà proposées par l’application.

L’application Gmail a été entièrement repensés et mis à jour en janvier dernier, mais les utilisateurs s’attendaient certainement à plus de nouveautés pour améliorer l’expérience de l’application elle-même. La société introduit enfin la possibilité de personnaliser les gestes de balayage à droite : l’utilisateur peut alors décider de l’action à effectuer par ce balayage. Il sera possible de marquer le message comme déjà lu, de le déplacer dans un dossier spécifique, de le supprimer et bien plus encore.

Google a annoncé que la nouveauté prendrait jusqu’à 15 jours avant d’être réellement disponible pour tous les utilisateurs. Son introduction impliquera des modifications côté serveur et non de nouvelles mises à jour de l’application.

Google a récemment introduit la possibilité d’utiliser 3D Touch ou une pression longue pour désactiver la notification d’un message en différé.

› Gmail est disponible gratuitement sur l’App Store