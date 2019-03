Apple Card, la carte en titane sera gratuite et nominative

Suite à sa présentation en début de semaine, l’Apple Card commence sérieusement à faire des émules sur la toile, en attendant son lancement aux États-Unis.

Cette carte conçue à partir de titane sera proposée gratuitement aux utilisateurs, et même son remplacement sera gratuit en cas de perte ou de vol, avec une certaine limite pour éviter les abus. D’ailleurs, Apple proposera cette Apple Card accompagné d’un service dédié pour bloquer la carte, toujours en cas de perte ou de vol.

Selon TechCrunch, l’Apple Card sera nominative, ce qui sous-entend que les couples ne pourront pas avoir deux cartes pour un même compte Apple partagé, comme on peut le faire à sa banque.

Rappelons également que l’Apple Card permettra aux utilisateurs de recevoir entre 1 et 3% en remboursement sur leur compte Apple Pay, pour l’achat de produits ou services Apple. Le pourcentage variera en fonction du produit et du service payé. Ce cash back sera recrédité sur Apple Pay et donc réutilisable dans la foulée pour des achats futurs.

Si les nouvelles sont bonnes en soi, mis à par peut-être le fait de ne pas avoir deux cartes pour un même compte, il va falloir se montrer patient puisque son lancement en France n’a toujours pas de date officielle.