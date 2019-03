Apple veut améliorer les photos sous-marines prises avec l’iPhone

Apple envisage l’idée de mettre en œuvre une technologie pour les passionnés de la photographie sous-marine, permettant de régler l’appareil photo des futurs iPhone même lorsque l’appareil est immergé dans l’eau.

Le brevet fournit un système capable d’ajuster automatiquement une image lorsque le smartphone est immergé dans l’eau, afin d’offrir le meilleur résultat possible.

La photographie sous-marine est un secteur en pleine expansion, étant donné qu’il existe aujourd’hui des instruments économiques pouvant offrir d’excellents résultats. Un iPhone capable d’optimiser les photos sous-marines aurait donc beaucoup de sens, à la fois pour les passionnés et pour ceux qui approchent ce type de photographie pour la première fois.

Le nouveau brevet inclut un système qui optimise l’appareil photo lorsque l’iPhone est sous l’eau. Cela permettrait donc de produire de meilleures photos, même dans des conditions difficiles comme celles-ci.

Une fois que l’appareil détecte que l’utilisateur est sous l’eau, différents capteurs sont utilisés pour déterminer ce qui doit être changé dans une image. Ceux-ci peuvent inclure un capteur de couleur ambiante, qui pourrait être utilisé pour mesurer le spectre de la lumière ambiante au-dessus et au-dessous de l’eau, afin de déterminer la quantité de lumière absorbée par l’eau.

D’autres capteurs, notamment des capteurs de profondeur, de distance, de pression et d’orientation, peuvent également être utilisés pour découvrir d’autres informations, telles que la turbidité de l’eau, le nombre de mètres sous la surface de l’appareil et la distance entre le sujet et l’objectif. .

En prenant en compte toutes ces données, le système pourrait modifier l’image, notamment la couleur pour atténuer la lumière absorbée ou réfléchie par la surface de l’eau, la couleur de l’eau elle-même dans des lieux naturels, mais aussi pour améliorer le sujet dans les cas où l’eau trouble rend la vision difficile.