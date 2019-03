Apple met à jour l’application Raccourcis avec de nouvelles actions

Apple a publié la version 2.2 de son application Raccourcis, grâce à laquelle il est possible d’effectuer des activités automatisées entre plusieurs applications à l’aide de commandes Siri ou en cliquant sur un bouton.

Avec cette mise à jour, vous pouvez créer et accéder à vos notes à partir de commandes rapides avec les nouvelles actions “Créer une note”, “Ajouter à la note”, “Afficher la note” et “Trouver des notes”. Désormais, il est également possible d’extraire des nombres d’un texte grâce à la nouvelle action “Obtenir les chiffres de l’entrée”.

Enfin, en sélectionnant le panneau Bibliothèque, les raccourcis à la fin de la liste seront affichés.

› Raccourcis est disponible gratuitement sur l’App Store.