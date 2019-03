Apple Music atteint 40 millions de téléchargements sur Android

Apple a publié une nouvelle mise à jour d’Apple Music pour Android, ajoutant la compatibilité pour les appareils Chromebook.

Avant, la compatibilité d’Apple Music avec les appareils Chromebook dépendait de la capacité d’un appareil à exécuter des applications Android. Avec cette mise à jour, Apple Music est pris en charge sur une vaste gamme de produits capable d’exécuter la dernière version de Chrome OS.

La mise à jour propose également le nouvel onglet Discover déjà vu sur iOS la semaine dernière. Désormais, cette section facilite la consultation du contenu et donne beaucoup plus d’informations pour un accès plus rapide à la musique, aux listes de lecture et à d’autres options de navigation très populaires telles que le Top 100 daily.

Apple Music pour Android a maintenant atteint 40 millions de téléchargements, comme l’a confirmé Sensor Tower. Au premier trimestre de 2019, Apple Music a gagné 3,8 millions de nouveaux utilisateurs, soit 1,2 million de plus par rapport à la même période en 2018.

Aux États-Unis, les utilisateurs d’Apple Music sur Android représentent 28% du total, alors que dans d’autres pays, ce pourcentage ne dépasse pas 10%.