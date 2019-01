Facebook veut unifier les discussions de WhatsApp, Instagram et Messenger

La révolution est imminente, du moins selon le New York Times. Facebook songerait à associer ses services de messagerie en combinant les discussions de WhatsApp, Instagram et Messenger.

Cette nouveauté permettrait à un utilisateur de WhatsApp de commencer une discussion avec un utilisateur Instagram. De même, un utilisateur de Messenger peut lancer une discussion via WhatsApp (même si le destinataire n’a pas Messenger). En pratique, les barrières entre les plates-formes de messagerie appartenant à Facebook seraient supprimées.

Messenger, Instagram et WhatsApp resteront des applications séparées sur l’écran d’accueil, mais les fonctions de messagerie communes y seront fusionnées.

Le New York Times rapporte que les employés travaillant sur Instagram et WhatsApp, en particulier ceux présents avant l’acquisition des deux plates-formes par Facebook, ne sont pas à l’aise avec cette nouvelle ligne stratégique de la société mère. Selon certains, Facebook souhaite ainsi mieux contrôler des produits tels que WhatsApp et Instagram qui, jusqu’à aujourd’hui, ont connu un développement relativement indépendant.

Pour apaiser les esprits, Zuckerberg aurait organisé une réunion avec les employés de WhatsApp pour expliquer les avantages de cette nouvelle configuration. Apparemment, les paroles de Mark ont ​​peu servi, car de nombreux employés de WhatsApp envisagent de quitter l’entreprise à cause des nouveaux plans imposés par Facebook. Voici ce que le New York Times écrit : « Une protection renforcée de la confidentialité et un cryptage sont des éléments clés de l’offre WhatsApp, et les employés craignent apparemment que ces principes soient ignorés pour mettre en œuvre cette formidable unification des services de messagerie de Facebook ».

Par exemple, les utilisateurs peuvent rester anonymes sur Instagram et WhatsApp, mais pas sur Facebook. Il s’agit d’un premier défi majeur pour la connexion des trois services, même si, pour le moment, la manière dont l’unification prévue pour 2020 n’est pas encore clairement définie.

Qu’en pensez vous ?