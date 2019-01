Le Samsung Galaxy S10 prendra en charge le stockage blockchain

Inventé en 2008 pour suivre les transactions de crypto-monnaie, les blockchains sont une méthode utilisée pour stocker des enregistrements avec du code. Il est composé d’une série de “blocs”, chacun contenant des informations codées du bloc précédent, des données relatives à une transaction et un horodatage. C’est un réseau d’égal à égal, et si un bloc est modifié, tous les autres de la chaîne doivent l’être également. Et puisque cela nécessiterait l’approbation de la majorité des utilisateurs du réseau, les chaînes de blocs sont considérées comme protégées contre toute manipulation ou piratage.

Nous avons déjà vu quelques téléphones de haut niveau dotés du support de blockchain. Il y a le Finney de Sirin Labs et le HTC Exodus 1 ; Ces deux combinés sont commercialisés auprès des traders de crypto-devises. Le Samsung Galaxy S10 est un téléphone conçu pour le marché de masse qui devrait apparemment prendre en charge le stockage en blockchain. Les photos publiées sur Twitter par un homme du nom de Gregory Blake semblent indiquer que le prochain produit phare soutiendra l’initiative de blockchain de Samsung.

Sur la base des images, le Samsung Galaxy S10 permettra aux utilisateurs d’importer un portefeuille sécurisé crypto-devise à partir d’une autre source ou d’en créer un nouveau. Et il semble également que les utilisateurs pourront appeler sur l’appareil pour accéder aux données et les stocker à l’aide d’une blockchain. Une des photos montre qu’Ethereum est la seule crypto-monnaie prise en charge par le téléphone, mais cela pourrait changer d’ici la présentation du Galaxy S10 le 20 février.

C’est une décision judicieuse de la part de Samsung, car beaucoup s’attendent à ce que la création de chaînes de blocs augmente fortement au cours des prochaines années. Nous ne serions pas surpris de voir davantage de fabricants de téléphones ajouter des fonctionnalités similaires à leurs combinés au cours des deux prochaines années.