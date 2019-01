Netflix permet le partage de vos contenus favoris sur Instagram

Bonne nouvelle pour tous les utilisateurs de Netflix qui aiment la socialité et le partage. Une nouvelle fonctionnalité vous permet désormais de partager vos films ou séries télévisées préférés dans les stories d’Instagram.

Cette fonctionnalité a un impact sur tout le contenu disponible sur la plate-forme Netflix et vous permet de créer une illustration de série télévisée ou de film prête à être partagée dans les stories d’Instagram. Ce n’est certes pas une révolution, mais elle sera certainement appréciée par tous ceux qui aiment partager leurs passions sur les médias sociaux.

La fonction la plus intéressante est le lien situé en haut à gauche, qui, s’il est suivi, mènera directement au contenu partagé, si l’application Netflix est installée; tout cela afin de simplifier davantage le partage des contenus. Bien sûr, il y a la possibilité d’aller embellir sa propre histoire en utilisant du texte et beaucoup plus, afin de créer une storie plus captivante. Comme toujours, la publication sera progressive et n’affectera en premier lieu que les utilisateurs iOS, le public Android doit encore attendre la mise à jour.

Si vous ne voyez toujours pas la fonction, ne désespérez pas, elle sera disponible pour tout le monde au fil des jours.