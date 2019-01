Une gamme iPhone 100% OLED dès 2020 ?

Même si 2019 ne fait que commencer, les rumeurs sur les iPhone de 2020 font déjà surface, et pour cause, le Wall Street Journal croit savoir que la gamme iPhone de l’an prochain sera exempté de modèle LCD.

Apple pourrait en effet passer au 100% OLED que dans un an. L’aide pourrait venir de Japan Display Inc, actuellement en charge des LCD pour le compte d’Apple, qui cherche aller vers la fabrication OLED, non sans le soutien de TPK Holdings Co. et Silk Road Fund, à hauteur de 30%.

Si Apple s’entoure de fabricants d’écrans OLED, capables de répondre à ses exigences, tant en termes de qualité que de capacité de production de masse, alors la firme californienne pourrait se passer davantage des services de Samsung, tout en obtenant des tarifs plus bas, et augmenter sa marge par la même occasion.