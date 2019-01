Spotify, bientôt une fonction pour blacklister les artistes

Spotify a commencé à tester une nouvelle fonctionnalité sur son application iOS qui permet aux utilisateurs de bloquer certains artistes et d’éviter de les écouter à l’avenir.

Les artistes bloqués sur Spotify n’apparaîtront plus dans Discover Weekly, Daily Mixes, recherches ou autres listes de lecture gérées par le service de diffusion en continu. De plus, il ne sera pas possible de reproduire manuellement les chansons des artistes bloqués. La seule exception à cette règle est lorsque l’artiste bloqué est présent dans la piste d’un autre artiste, car dans ce cas, la chanson peut être lue.

Pour activer le blocage, allez simplement dans le menu “…” de la page d’un artiste et cliquez sur « Ne pas jouer cet artiste » (« Don’t Play this Artist »). Pour le moment, cette fonction est en cours de test, mais sera bientôt implémentée dans l’application iOS.

