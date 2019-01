Protégez votre MacBook Pro avec la coque Olixar ToughGuard

Lors de vos déplacements, il peut arriver de cogner malencontreusement votre MacBook Pro, ou pire encore, le faire tomber. Afin d’éviter la casse, une coque de protection, en plus de votre sacoche de transport, peut s’avérer utile.

Pour la petite histoire, j’ai personnellement vue l’amer expérience de casser l’écran de mon MacBook Pro 2016, la version full options à plus de 3200 €. La réparation m’a tout de même couté 600 €. Pour m’éviter de revivre cette situation, j’ai tout simplement opté pour un film de protection d’écran, accompagné de la coque Olixar ToughGuard rigide compatible avec les derniers MacBook Pro 13 ou 15 pouces. Olixar propose en effet les deux tailles et dans plusieurs coloris.

Cette coque se présente en deux éléments lesquelles épousent parfaitement le corps unibody du MacBook Pro. Pour la partie inférieure, la coque dispose de quatre patins, comme ceux du Mac, ainsi vous n’abimez pas ceux d’origine. De plus, cet élément permet à votre machine de n’avoir absolument aucun contact avec la surface. De cette façon, le risque de rayures est nul, et le caoutchouc offre une meilleure adhérence.

Les petites grilles du dessous permettent quant à elles de laisser s’échapper les effets de chaleur qui peuvent survenir en fonction de vos tâches accomplies depuis votre Mac.

Olixar a fait le choix d’une conception fine mais très résistante à la fois, et légèrement transparente. Toujours au sujet de la conception, le fabricant a conçu cette coque de façon à ce que l’accès à tous les ports et fonctionnalités soient aussi aisé que sans la coque.

Au cas où vous vous poseriez la question, sachez que la fermeture du MacBook Pro reste la même. La coque ne l’entrave en aucun cas. Vous pouvez utiliser votre Mac équipé de la coque de la même manière qu’avant, à la différence qu’il est protégé de la meilleure façon qui soit contre les éraflures, les rayures et les petits chocs.

Alors si vous aussi, vous avez peur d’abîmer votre MacBook Pro, voilà la solution idéale pour le garder dans un état neuf aussi longtemps que possible. Et la bonne nouvelle est que la coque Olixar ToughGuard rigide ne coûte que 18,49 € chez MobileFun. On est très loin des 600 € pour la réparation de l’écran.