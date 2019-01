Apple a signé un accord initial avec Imagine Documentaries de Ron Howard

Apple pourrait déjà produire certains documentaires sur son prochain service de streaming vidéo. Variety a appris qu’Apple avait signé un accord initial avec Imagine Documentaries, la société de production de Ron Howard et Brian Grazer.

C’est une initiative très intéressante qui donnera à Apple l’opportunité de faire un travail différent des films ou des séries télévisées. Évidemment, cet accord ne signifie pas qu’Apple achètera tout ce qui est produit par Imagine Documentaries, mais cela pourrait lui donner la possibilité de choisir les meilleurs produits et de laisser à la concurrence le moins intéressant à ses yeux.

Imagine Documentaries est connu pour le documentaire Howard sur les Beatles, mais elle a également produit plusieurs œuvres sur des personnages tels que Jay-Z et Katy Perry. Les prochains projets en cours portent sur des questions sociales telles que les problèmes des femmes et la paternité. Cet accord pourrait faire du service de streaming d’Apple un point de référence pour ces documentaires de haut niveau et intéresser les utilisateurs qui adorent ce type de produit, loin de ce que Netflix et autres proposent actuellement.