Apple Plans ajoute des indications sur les transports publics dans plusieurs pays européens

Avec l’une des mises à jour les plus importantes dédiées aux informations sur les transports publics, Apple a ajouté ces indications sur Apple Plans au Danemark, en Suède, en Norvège et en Finlande.

La couverture comprend des trains, des tramways et des lignes de bus dans les principales villes de chaque pays (comme Oslo, Stockholm, Copenhague et Helsinki), ainsi que des liaisons par téléphérique et des indications sur les transports publics pour atteindre les pays voisins.

C’est une excellente nouvelle pour tous les touristes qui se rendront au Danemark, en Suède, en Norvège et en Finlande.