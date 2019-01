Du changement dans le programme Apple Developer dès février

À partir de février, Apple modifiera la gestion des équipes de développement d’une société en unifiant les différents rôles dans Apple Developer et App Store Connect.

Cette modification vise à simplifier la gestion des équipes pour les organisations inscrites au programme de développement Apple. À partir du 12 février, les équipes seront réunies sous un même parapluie permettant de gérer une série de rôles, tous gérés dans App Store Connect.

À l’heure actuelle, chaque société faisant partie du programme de développement Apple est connectée à son équipe de développement, chacune étant limitée à un groupe prédéterminé de membres et de rôles. Comme Apple l’a indiqué, les rôles du programme pour développeurs sont répartis entre ceux liés au développement et à la distribution et ceux dans App Store Connect qui affectent la gestion des applications, les données financières, l’analyse et d’autres outils de l’App Store.

Avec cette unification en place dès février, Apple indique que les membres de l’équipe disposant d’un accès au site Web du développeur Apple et à App Store Connect conservent leur rôle sur App Store Connect, même si les autorisations peuvent changer.

La nouvelle connexion est représentée en tant que “Développeur”, ce qui signifie que les membres ne seront pas en mesure de créer des services et des certificats de distribution, d’approuver des demandes de signature de certificat ou de supprimer des ID d’application. Le responsable de l’organisation pourra modifier ces rôles et donner plus de pouvoirs aux membres de l’équipe.