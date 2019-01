La Chine se fâche contre Apple : « Elle décrit à tort Hong Kong et Taiwan »

La Chine a officiellement accusé Apple, Amazon, Nike, Siemens et d’autres multinationales de décrire de manière erronée Hong Kong et Taiwan.

Comme rapporté par Reuters, les allégations ont été publiées par un groupe d’experts selon la volonté du gouvernement chinois. En particulier, l’Académie chinoise des sciences sociales (CASS) a expliqué que 66 des 500 plus grandes entreprises du monde utilisent des étiquettes incorrectes pour Taiwan et Hong Kong.

Hong Kong a été contrôlé par le Royaume-Uni jusqu’en 1997, date à laquelle la Chine a repris sa supervision après 99 ans. Dans le cadre des négociations, Hong Kong a eu la possibilité de devenir une région semi-autonome, avec ses propres lois et dispositions administratives inchangées par rapport à la période britannique. Toutefois, son nom officiel est “Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine” et la Chine désapprouve le fait que Hong Kong soit répertoriée comme étant distincte de la Chine continentale dans la plupart des communications des sociétés incriminées.

Par exemple, Apple a un site taïwanais sur apple.com/tw/ et un site de Hong Kong sur apple.com/hk/, qui sont tous deux distincts du site chinois à apple.com/cn/. En outre, la société identifie Hong Kong et Taïwan séparément de la Chine dans le menu déroulant du localisateur de magasin, bien que sur d’autres pages, elles soient indiquées séparément, mais avec le titre de “pays et régions”.

Taiwan a répondu fermement à ce rapport, ajoutant que personne ne s’inclinerait devant la pression chinoise. La situation à Taiwan est en effet très différente, car elle n’est reconnue ni par la Chine ni par d’autres pays importants.