Tim Cook invite à protéger la confidentialité des utilisateurs

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a écrit ce matin un essai pour le TIME Magazine, demandant au Congrès américain d’approuver « une législation fédérale complète sur la confidentialité ». Cook dit qu’en 2019, il est temps que tout le monde « défende le droit à la vie privée ».

L’essai continue avec les nombreuses demandes de Cook visant à améliorer les règles de confidentialité dans le secteur des technologies, en particulier auprès des entreprises qui créent des « profils » à partir de données utilisateur, pour lesquelles Cook est clairement opposé. Bien que le problème soit énorme, Tim Cook pense qu’il est toutefois toujours possible de le résoudre grâce à un « paquet de réformes qui protège et responsabilise le consommateur ».

Tout d’abord, Cook affirme que les consommateurs ont le droit de voir leurs « données personnelles réduites au minimum », ce qui signifie que l’utilisateur n’est pas obligé de divulguer toutes ses données personnelles, mais uniquement les données essentielles. Il invite également les entreprises à « supprimer les informations d’identification des données client » et, si cela n’est pas possible, à « éviter de les collecter », une référence claire à la pratique de confidentialité adoptée par Apple. Cook ajoute que les utilisateurs ont « le droit de savoir, le droit d’accès et le droit à la sécurité des données ».

Selon Cook, le principal défi auquel la protection de la vie privée est actuellement confrontée est que les violations commises par certaines entreprises sont « invisibles ». Pour cette raison, la Federal Trade Commission devrait mettre en place un système permettant aux utilisateurs de contrôler où et comment leurs données sont utilisées et vendues.